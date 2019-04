Trittau

Vermisster Junge nach großer Suche wohlbehalten gefunden

12.04.2019, 09:34 Uhr | dpa

Ein im Staatsforst Trittau verloren gegangener Achtjähriger ist nach mehrstündiger Suche durch ein Großaufgebot der Polizei rund zehn Kilometer entfernt in Ritzerau wohlbehalten gefunden worden. Der Junge sei am frühen Donnerstagnachmittag mit seinen Eltern am Hahnheider Turm im Kreis Stormarn spazieren gegangen, als er plötzlich verschwunden sei, teilte die Polizei mit. Nachdem die Eltern daraufhin rund eine Stunde selbst nach dem Achtjährigen gesucht hätten, hätten sie schließlich die Polizei verständigt.

Diese wiederum machte sich nach eigenen Angaben unter anderem mit zwölf Polizeifahrzeugen, einem Hubschrauber, 22 Rettungshunden, rund 100 Einsatzkräften und etwa 30 privaten Helfern aus dem Umfeld der Familie auf die Suche. Entdeckt worden sei der Schüler schließlich gegen 19.00 Uhr von einem Spaziergänger im etwa zehn Kilometer entfernt liegenden Ritzerau im Kreis Herzogtum Lauenburg, wo ihn ein Streifenwagen abgeholt habe.

Der Junge habe gesagt, dass er seine Eltern nur kurz aus den Augen verloren habe. Und als er sie nicht wiedergefunden habe, habe er versucht alleine aus dem Wald und anschließend zu Fuß nach Hause zu gelangen. Von der großen Suche habe er gar nichts mitbekommen. "Nachdem der Junge von den Kollegen mit einer Frikadelle verpflegt worden war, wurde er den überglücklichen Eltern zu Hause übergeben", teilte die Polizei mit.