Rendsburg

Rendsburger Häuserblock nach Gasgeruch evakuiert

12.04.2019, 11:30 Uhr | dpa

Wegen Gasgeruchs ist am Freitag ein Häuserblock in Rendsburg evakuiert worden. Betroffen waren etwa 20 Menschen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Die Feuerwehr sei am Vormittag damit beschäftigt, das Gebäude zu nässen.