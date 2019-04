Dresden

Dresdner Münzkabinett feiert 500-jähriges Bestehen

12.04.2019, 11:52 Uhr | dpa

Eine Münze mit der Abbildung von Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen wird zusammen mit weiteren Münzen im Münzkabinett in Dresden ausgestellt. Foto: Arno Burgi/Archiv (Quelle: dpa)

Mit einer Ausstellung zur eigenen Geschichte feiert das Dresdner Münzkabinett sein 500-jähriges Bestehen. Bis zum 19. Januar 2020 zeugen rund 110 Objekte - Münzen, Medaillen oder Wertpapiere sowie Dokumente - vom Sammeln, Forschen, Präsentieren und Vermitteln, wie Direktor Rainer Grund am Freitag vor der Eröffnung sagte. Der teils virtuelle Rundgang durch eine der größten Sammlungen dieser Art von europäischem Rang in Deutschland reicht vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart und zur jüngsten Neuerwerbung: der Medaillen-Serie "Syria 2015-2018" des Künstlers Majid Jammoul.