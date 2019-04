Hamburg

Schmidt und der Gartenzwerg: Figur mit Hammer unterm Hammer

12.04.2019, 13:05 Uhr | dpa

Ein von Altkanzler Helmut Schmidt (1918-2015) gestalteter Gartenzwerg wird am Samstag in Hamburg versteigert. Der SPD-Politiker habe die Figur für eine Benefizauktion im Jahr 1986 bemalt, sagte der Geschäftsführer des Auktionshauses Stahl, Michael Kerle, am Freitag. Der Freundeskreis eines Pflegeheims in Hamburg-Bergedorf habe damals mehrere Prominente gebeten, Zwergenfiguren zu verschönern. Die Einnahmen aus der Versteigerung waren für einen Umbau des Heims bestimmt.

Der Gartenzwerg des Altkanzlers trägt eine rote Mütze mit einer Deutschland-Flagge an der Seite. Sein weißer Kinnbart erinnert an Schmidts innerparteilichen Widersacher Erhard Eppler. In der rechten Hand hält der Zwerg einen großen schwarzen Bergarbeiterhammer, die linke hat er lässig in die Hosentasche gesteckt. Das blaue Oberteil und die blau-weiß-rot gestreifte Hose scheinen auf Schleswig-Holstein anzuspielen, das bevorzugte Urlaubsland des Altkanzlers.

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass Helmut Schmidt das alles selbst gestaltet und überlegt hat", sagte Kerle. Die gut 30 Zentimeter große Gartenfigur sei von Schmidt signiert. Unter den Prominenten, die damals ebenfalls Rohlinge für den guten Zweck bemalten, soll auch der CSU-Politiker und bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß (1915-1988) gewesen sein. Die Auktion im Februar 1986 in Schmidts Wahlkreis Bergedorf sei ein großer Erfolg gewesen und habe mehrere zigtausend D-Mark eingebracht, erklärte Kerle. Jetzt beträgt der Startpreis für die Keramikfigur 1800 Euro.

Der Gartenzwerg habe über viele Jahre gute Laune verbreitet, erklärte das Auktionshaus und pries den Gnom mit einer Parallele zwischen dem Künstler und seinem Werk an: "Kult und Idol vereint in einer Figur, beide haben Hamburg und die Hamburger geprägt und berühren immer noch Herzen: Helmut Schmidt und der Gartenzwerg."