Frankfurt am Main

Gottesdienste im Dom fallen wegen Bombenentschärfung aus

12.04.2019, 13:19 Uhr | dpa

Die Entschärfung einer in Frankfurt entdeckten Weltkriegsbombe hat Auswirkungen auf die Gottesdienste im Kaiserdom der Stadt. Wie die Katholische Stadtkirche Frankfurt am Freitag mitteilte, fallen die Messen am Palmsonntag um 8 Uhr, 10 und 12 Uhr aus. Der letzte Sonntag vor Ostern läutet die Karwoche ein. Die Domgemeinde lud wegen der Änderung die Gläubigen für 11.30 Uhr zu einem feierlichen Gottesdienst mit Palmweihe in die evangelische Heiliggeistkirche im Dominikanerkloster ein. Das Gotteshaus liegt außerhalb der Sperrzone an der Kurt-Schumacher-Straße.

Nach Angaben der Behörden müssen etwa 600 Menschen am Sonntagmorgen ihre Wohnungen verlassen, bevor die Entschärfung beginnt. Die US-amerikanische 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Dienstag bei einem Übungstauchen der Feuerwehr nahe der Alten Brücke entdeckt worden.