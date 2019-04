Hamburg

Isabelle Huppert als Maria Stuart am Thalia Theater

12.04.2019, 14:35 Uhr | dpa

Nach den legendären Erfolgen von "The Black Rider", "Alice" und "Time Rocker" in den 1990er Jahren kehrt Theatervisionär Robert Wilson mit einem Gastspiel ans Hamburger Thalia Theater zurück. Seine Inszenierung von "Mary Said What She Said" über Maria Stuart, Königin von Frankreich und Schottland, feiert am 27. und 28. September ihre Deutschland-Premiere in Hamburg, sagte Thalia-Intendant Joachim Lux am Freitag. In der Soloperformance als Maria Stuart ist die französische Schauspielerin Isabelle Huppert zu sehen. Die Produktion des Théatre de la Ville-Paris ist auch bei den Wiener Festwochen, in Florenz und Amsterdam zu sehen.