Hamburg

A7-Sperrung abgesagt: Bauarbeiten in Stellingen schneller

12.04.2019, 14:49 Uhr | dpa

Die Hamburger Verkehrsbehörde hat eine geplante Vollsperrung der A7 in Richtung Süden abgesagt. Die Arbeiten zur Verlegung der Fahrspuren in den Lärmschutzdeckel Stellingen seien in den vergangenen Nächten schneller vorangekommen als geplant, sagte Verkehrskoordinator Christian Merl am Freitag zur Begründung. Die Autofahrer in Richtung Hannover/Bremen bräuchten darum in der Nacht zum Samstag keinen Umweg zwischen Eidelstedt und Stellingen fahren. Allerdings sei eine geplante Vollsperrung der Richtungsfahrbahn in der Nacht zum Sonntag weiterhin erforderlich. Ab Sonntagmorgen soll der gesamte Verkehr auf der A7 durch die knapp 900 Meter lange Tunnelröhre fließen.