Gera

Neue Spielzeit im Theater Altenburg-Gera

12.04.2019, 14:52 Uhr | dpa

Klassiker, Musik-Theater und Puppenspiel: Das Theater Altenburg-Gera hat am Freitag sein Programm für die neue Spielzeit vorgestellt. Unter anderem ist eine Neuaufführung von Monty Pythons "Spamalot" als Musical geplant. Das Puppentheater in Gera führt ein Spiel zu 30 Jahren Mauerfall auf. Generalintendant Kay Kuntze inszeniert Tschaikowskis Oper "Eugen Onegin". Für die Spielzeit 2019/20 sind 16 Premieren in Altenburg und 21 Premieren in Gera geplant.

Das Theater stellte am Freitag auch seine Umbaupläne vor. Ab dem Sommer wird das Theatergebäude in Altenburg wegen Sanierungsarbeiten für etwa anderthalb Jahre geschlossen. In dieser Zeit finden Veranstaltungen vorrangig in einem für diese Zwecke konzipierten Theaterzelt sowie in der Brüderkirche, im Residenzschloss und im Logenhaus Altenburg statt.