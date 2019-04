Wittenberge

Granate in Gartenlaube in Wittenberge entdeckt: Evakuierung

12.04.2019, 14:54 Uhr | dpa

Nach einem Munitionsfund in einer Gartenlaube in Wittenberge (Landkreis Prignitz) hat die Polizei am Freitag mit der Entschärfung begonnen. In einem Umkreis von 300 Metern wurden am Freitagvormittag Wohnhäuser evakuiert, sagte eine Sprecherin. Da einzelne Teile nicht aus der Laube bewegt werden können, sei eine Sprengung möglich. Ein Entschärfungsteam des Landeskriminalamt war im Einsatz.

Es ist der dritte Munitionsfund in Wittenberge binnen eines Monats. Ende März war in einem Wohnhaus eine Granate entdeckt worden. Zwei Wochen zuvor hatte jemand eine verrostete Granate auf einem Gehweg in der Innenstadt abgelegt. Ein Zusammenhang werde geprüft, sei aber noch nicht abschließend geklärt, sagte die Sprecherin.

Ein Mann, der die Laube frisch übernommen hatte, hatte laut Polizei am Donnerstagabend die Mörsergranate auf einer Werkbank entdeckt. Bei Ermittlungen wurde weitere Munition gefunden. Die Laube wurde übernacht bewacht, hieß es.