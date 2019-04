Rostock

Cannabisplantage und scharfe Munition in Rostock gefunden

12.04.2019, 16:13 Uhr | dpa

Bei der Durchsuchung eines Rostocker Einfamilienhauses hat die Polizei eine Cannabisplantage und etwa fünfhundert Schuss Munition gefunden. Der Polizei zufolge bestand gegen den 55 Jahre alten Bewohner bereits seit Längerem der Verdacht des Anbaus von Cannabis. Neben der Cannabisplantage in der Garage fanden die Beamten am Donnerstag im Wohnbereich auch eine Waffe sowie die scharfe Munition. Wegen der großen Menge wurde der Munitionsbergungsdienst hinzugerufen, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Gegen den 55-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz aufgenommen.

Auch in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurden am Donnerstag Cannabispflanzen gefunden. Mit drei Kilogramm der Pflanzen war ein 25 Jahre alter Mann in eine Verkehrskontrolle geraten. In seinem Haus wurden laut Polizei anschließend etwa 50 Pflanzen entdeckt.