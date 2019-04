Frankfurt am Main

Bezahlbare Wohnungen für Familien? Spatenstich am Rebstock

12.04.2019, 16:23 Uhr | dpa

Das Rebstockareal in der Nähe der Frankfurter Messe. Foto: Boris Roessler (Quelle: dpa)

Lebensraum für junge Familien statt leerstehende Büroräume: Mit einem symbolischen ersten Spatenstich haben am Freitag die Erschließungsarbeiten auf dem Frankfurter Rebstockgelände für eines der größten Bauprojekte in der Stadt begonnen. "Dieses Grundstück lag über 20 Jahre brach, jetzt erschließen wir es vor allem für den Bau von dringend benötigten, bezahlbaren Wohnungen", sagte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Freitag.

Auf dem rund 55 000 Quadratmeter großen Areal wollen die LBBW Immobilien GmbH und die ABG Frankfurt Holding bis zu 1000 Wohnungen bauen. Rund 30 Prozent von ihnen werden nach Angaben der Stadt öffentlich gefördert. Ursprünglich sollten auf dem Gelände Büroflächen entstehen. Es werde sichergestellt, dass in dem neuen Viertel Menschen aller Einkommensgruppen leben könnte, sagte Feldmann: "Statt leerstehenden Büros werden hier bald junge Familien leben und unsere ABG wird ihrem sozialen Anspruch gerecht und investiert in den Zusammenhalt unserer Stadt", sagte Feldmann.

In Frankfurt mit seiner seit Jahren steigenden Einwohnerzahl ist es selbst für Normalverdiener zunehmend schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Nur in München sind die Quadratmeterpreise für Neubauwohnungen noch höher als in der Mainmetropole.

Die ABG wird nach eigenen Angaben 550 Wohnungen bauen. Die LBBW Immobilien planen den Bau von 400 Wohnungen. Der Schwerpunkt liege auf Mietwohnungen. Auch eine Kindertagesstätte, ein Hotel, sowie Raum für Restaurants, Cafés und Geschäfte sollen entstehen.