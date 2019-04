Berlin

Minister fordert mehr Arbeitnehmerrechte für Paketboten

12.04.2019, 16:32 Uhr | dpa

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat Missstände bei den Arbeitsbedingungen der Paketboten kritisiert und Besserung gefordert. "Es besteht dringender Handlungsbedarf", die Branche dürfe kein "Hort der Gesetzlosen" bleiben, sagte er laut Mitteilung seines Ministeriums in Dresden zu einer entsprechenden Initiative Niedersachsens am Freitag im Bundesrat in Berlin. Die Arbeitnehmer profitierten kaum vom Boom des Online-Versandhandels. Für die sogenannte letzte Meile würden oft Subunternehmen engagiert, in denen es in der Regel keinen Tarifvertrag und kaum Betriebsräte gebe.

Dulig sprach von Reallöhnen oft weit unter Mindestlohn, mangelhafter sozialer Absicherung und hohem Leistungsdruck. Viele der bundesweit über 490 000 Zusteller arbeiteten zudem nur befristet, in Teilzeit oder auf Minijob-Basis.

Nach einer Auswertung der Bundesregierung sank das mittlere Bruttomonatsentgelt von Kernbeschäftigten von 2007 bis 2017 um 13,3 Prozent, während es in der Gesamtwirtschaft aber um 23,7 Prozent anstieg, wie Dulig sagte.

Mit der Initiative sollten Arbeitnehmerrechte gesichert und die Bedingungen der Zusteller verbessert werden.