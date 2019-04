Lübeck

Bürgerbüro soll in Lübecker Königspassage ziehen

12.04.2019, 17:16 Uhr | dpa

Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) hat am Freitag einen Mietvertrag für eine Teil der Königspassage unterzeichnet, in die ein Bürgerservicebüro und Verwaltungsbüros einziehen sollen. Das teilte die Eigentümern, die Erwe Immobilien AG, mit. Die Vertragslaufzeit beträgt zehn Jahren, heißt es in der Mitteilung.

Die Bauarbeiten für die erforderlichen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen der Königspassage sollen nach Angaben von Erwe in Kürze beginnen. Die ersten Flächen sollen spätestens Anfang 2020 übergeben werden.

Die Königspassage solle sich mit der Stadtverwaltung als Mieterin wieder zu einem starken Anziehungspunkt in der historischen Altstadt entwickeln, sagte Erwe-Vorstand Rüdiger Wetzel. Die Einkaufspassage mit einer Mietfläche von rund 15 000 Quadratmetern und einer Verkaufsfläche von 10 000 Quadratmetern war im Herbst 1994 eröffnet worden. In den vergangenen Jahren waren immer mehr Mieter abgewandert, viele Läden in der Passage stehen seit Monaten leer.