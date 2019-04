Eslohe (Sauerland)

Merz sichert Kramp-Karrenbauer Unterstützung zu

12.04.2019, 19:21 Uhr | dpa

Friedrich Merz hat der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer seine Unterstützung versichert. "Ich stehe dazu. Ich möchte, dass die CDU Deutschlands, dass Annegret Kramp-Karrenbauer als unsere Vorsitzende, erfolgreich ist. Und dazu möchte ich beitraqen", sagte der frühere Unionsfraktionschef am Freitagabend in Eslohe im Sauerland bei einer Veranstaltung im Rahmen des Europawahlkampfs.

Kramp-Karrenbauer hatte sich bei der Wahl zum CDU-Vorsitz im Dezember nur knapp gegen Merz durchgesetzt. Seitdem hatte es keinen gemeinsamen öffentlichen Auftritt mit Redebeiträgen der beiden Ex-Konkurrenten gegeben. "Ich hätte mir auch vorstellen können, dass diese Wahl auch anders ausgeht", sagte Merz in einer Schützenhalle in seiner Heimat.

Der CDU-Politiker erinnerte zudem an die Bedeutung der Europawahl und eine funktionsfähige Europäische Union. "Wir brauchen eine offene Union mit Zugängen zu den Weltmärkten", sagte Merz. Er forderte die Zuhörer auf, für dieses Ziel zu kämpfen und warnte: "Wir nehmen das als viel zu selbstverständlich hin, dass wir so frei und offen in einer freiheitlichen Gesellschaft leben können."