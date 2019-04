Leipzig

Linke wählen Landesliste für die Landtagswahl

13.04.2019, 00:22 Uhr | dpa

Rico Gebhardt, Fraktionschef der Linken im Landtag in Sachsen. Foto: Robert Michael/Archivbild (Quelle: dpa)

Die sächsische Linke wählt an diesem Wochenende ihre Landesliste für die Landtagswahl am 1. September. Rund 250 Delegierte kommen dazu heute und Sonntag in Leipzig zu einem Parteitag zusammen. Für die ersten 20 Plätze der Liste hat der Landesvorstand einen Personalpool vorgeschlagen, der auch einige Neulinge enthält. Die vorderen Listenplätze gelten als besonders aussichtsreich. Als Spitzenkandidat ist der Fraktionschef im Landtag, Rico Gebhardt, gesetzt. Dahinter folgt ein weibliches Quartett bestehend aus Susanne Schaper, Antje Feiks, Sarah Buddeberg sowie Marika Tändler-Walenta. Bisher ist Die Linke mit 27 Abgeordneten im sächsischen Landtag vertreten.