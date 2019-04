Schwerin

Suche nach Vergewaltiger: Großgentest in Parchim vor Ende

13.04.2019, 01:51 Uhr | dpa

Der Massengentest in Parchim, mit dem die Vergewaltigung einer 17-Jährigen in dem Ort aufgeklärt werden soll, geht am heutigen Samstag vorerst zu Ende. Rund 1100 Männer waren aufgerufen, von Montag an Speichelproben abzugeben. Es handele sich um Personen, deren Handys zum Tatzeitpunkt Anfang Dezember in der Funkzelle rund um den Tatort eingeloggt waren. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Schwerin sagte, war die Resonanz auf den Aufruf groß. Bis zum Freitag hätten sich schon mehr als 800 Männer an dem freiwilligen Test beteiligt. Für Dienstag und Donnerstag kommender Wochen seien bereits Zusatztermine anberaumt worden, um auch jenen die Teilnahme zu ermöglichen, die in der ersten Wochen verhindert gewesen seien.

Anfang Dezember war in der Kreisstadt ein 17-jähriges Mädchen vergewaltigt worden. Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Täter laut Polizei bisher nicht gefasst werden.