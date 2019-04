Hamburg

Letzte A7-Sperrung vor Inbetriebnahme von Lärmschutztunnel

13.04.2019, 01:59 Uhr | dpa

Wegen der Verlegung des Verkehrs auf der A7 in den neuen Lärmschutztunnel in Hamburg-Stellingen wird die Autobahn heute erneut in Richtung Süden voll gesperrt. Bis Sonntagmorgen müssen Autofahrer zwischen Eidelstedt und Volkspark einer Umleitung folgen, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Dann soll auch der Verkehr in Richtung Hannover/Bremen durch die knapp 900 Meter lange Tunnelröhre fließen. In Richtung Norden (Flensburg, Kiel, Heide) werden Autofahrer bereits seit Mittwoch unter dem Lärmschutzdeckel hindurchgeleitet. Zur Vorbereitung der Inbetriebnahme des Tunnels wurde die A7 in den vergangenen Tagen bereits einmal in Nordrichtung und zweimal in Südrichtung voll gesperrt.

Mit Beginn der neuen Autobahnsperrung am Samstagabend wird auch die viel befahrene Auffahrt Stellingen in Richtung Hannover geschlossen, und zwar bis August. An der Anschlussstelle müssen alte Lärmschutzwände abgebrochen und neue aufgebaut werden. Der Platz an der Rampe sei so eng, dass die Sperrung unumgänglich sei, erklärte Verkehrskoordinator Christian Merl.