Halle (Saale)

Mann in seiner Wohnung in Halle ausgeraubt

13.04.2019, 08:28 Uhr | dpa

Ein 28-Jähriger ist seinen Angaben zufolge in seiner Wohnung in Halle von vier maskierten Männern überfallen worden. Sie sollen eine Schreckschusswaffe und einen Hammer mit sich geführt und auf ihn eingeschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben des 28-Jährigen haben die Täter eine Spielkonsole sowie eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf schweren Raubes. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.