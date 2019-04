Grömitz

Ferienorte in Schleswig-Holstein zu Ostern gut gebucht

13.04.2019, 10:07 Uhr | dpa

Ein Paar geht in Lübeck-Travemünde (Schleswig-Holstein) bei blauem Himmel am Strand entlang. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv (Quelle: dpa)

Der späte Ostertermin in diesem Jahr macht den Touristikern in Schleswig-Holstein Hoffnung auf volle Betten. In vielen Orten an Nord- und Ostsee sind die Quartiere knapp eine Woche vor Ostern bereits besser gebucht als im Vorjahr. "Die Buchungslage in den Regionen ist naturgemäß unterschiedlich", sagte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, Bettina Bunge. "Doch dass einige Orte jetzt schon einen Zuwachs in den Übernachtungen melden, ist für die Tourismuswirtschaft gut und wichtig", sagte sie.