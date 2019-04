Erfurt

Landesverband des Verkehrsgewerbes hat neuen Präsidenten

13.04.2019, 12:21 Uhr | dpa

Der Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes hat am Samstag auf seiner Jahresversammlung in Weimar ein neues Präsidium gewählt. Zum neuen Präsidenten wählte die Versammlung Karsten Beese, wie der Verband mitteilte. Er tritt die Nachfolge von Christoph Schuchert an, der nach 21 Jahren nicht wieder für das Amt kandidierte. Schuchert wurde jedoch wie auch René Starke zum Vizepräsidenten des Verbandes gewählt.

Beese ist Inhaber eines Logistikunternehmens in Fröttstädt (Landkreis Gotha). Er gehört dem Präsidium seit 2013 an und war bis jetzt einer der beiden Vizepräsidenten. Zuvor war er den Angaben des Verbandes zufolge mehrere Jahre im Vorstand der Fachvereinigung Güter-, Möbelverkehr und Logistik tätig.