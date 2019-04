Bodenheim

Keim-Entwarnung für Trinkwasser in rheinhessischen Gemeinden

13.04.2019, 12:24 Uhr | dpa

In 14 rheinhessischen Gemeinden kann das Trinkwasser aus der Wasserleitung wieder ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen getrunken werden. Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH hob am Samstag die Anordnung auf, das Wasser vor der Verwendung abzukochen. Am Donnerstag waren bei einer Routineuntersuchung im Trinkwasser des Hochbehälters Ober-Hilbersheim Keime festgestellt worden.

Nach weiteren Proben gelte das Trinkwasser nun wieder als unbedenklich, hieß es in der am Samstag veröffentlichten Mitteilung der Wasserversorgung. Die vorsorgliche Desinfektion des Trinkwassers dauere hingegen noch an. Dies könne den Geschmack des Wassers leicht verändern, sei aber gesundheitlich unbedenklich.