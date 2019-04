Offenbach am Main

Temperaturen werden wieder frühlingshafter

13.04.2019, 12:38 Uhr | dpa

In Hessen fühlen sich die Temperaturen in den kommenden Tagen langsam aber sicher wieder mehr nach Frühling an. Die Werte steigen schon am Sonntag wieder leicht auf bis zu zehn Grad an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Die Sonne hat allerdings noch keine wirkliche Chance, stattdessen kann es gebietsweise regnen. Im Bergland ist auch Schneefall möglich.

Nach einer Nacht mit Temperaturen bis unter null Grad wird der Montag dann schon spürbar heiterer. Die Temperaturen steigen bis auf 16 Grad an, dazu ist es meist freundlich. Auf noch etwas mehr Wärme können sich die Hessen am Dienstag mit bis zu 17 Grad freuen. Und auch für die Ostertage deuten die Meteorologen bereits angenehmes Wetter an: Der Temperaturtrend zeigte am Samstag für das Osterwochenende Werte von bis zu 22 Grad an.