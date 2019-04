Chemnitz

Grünen-Chef Habeck: Sachsen ist Richtungswahl für Demokratie

13.04.2019, 13:14 Uhr | dpa

Für Grünen-Chef Robert Habeck ist die Landtagswahl in Sachsen am 1. September mehr als eine regionale Abstimmung. "Es ist eine Richtungswahl, wie sich die politische Demokratie in Deutschland weiterentwickelt", sagte der Bundesvorsitzende der Partei am Samstag bei einer Landesdelegiertenkonferenz in Chemnitz. "Es wäre großartig, wenn die Grünen in Sachsen mit ihrem Beitrag dafür sorgen, dass Demokratie wieder mutig, leidenschaftlich, zukunftsgerichtet und europäisch wird."

Habeck rief die Landespartei auf, die Energie des Aufwinds der vergangenen Monate zu bewahren und zu nutzen. "Die Geschlossenheit nach außen bei der inneren Bereitschaft, zu ringen und zu streiten, wird Garant des Erfolgs sein." Die Grünen im Osten könnten mit ihrer Tradition als Bündnis punkten und die Anerkennung für die Leistungen der Vergangenheit mit Veränderungswillen für die Zukunft verbinden. "Es geht darum, Tradition und Moderne zusammenzubringen."

Auf den Grünen lägen Erwartungen und Hoffnungen. "Wir haben eine ungeheure Verantwortung, das erworbene Vertrauen nicht zu enttäuschen", mahnte Habeck. Sonst gehe mehr als ein grünes Wahlergebnis verloren. Die Grünen könnten Zukunft gestalten und zuversichtlich sein - für eine ökologische und soziale, eine gesellschaftlich optimistische Ausrichtung der Politik.