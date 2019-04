Schmiedefeld am Rennsteig

Bereits über 15 000 Nennungen für 47. Rennsteiglauf

13.04.2019, 13:18 Uhr | dpa

Fünf Wochen vor dem 47. GutsMuths-Rennsteiglauf am 18. Mai haben bereits 15 602 Läufer, Wanderer und Walker ihre Meldungen für den größten europäischen Landschaftslauf abgegeben. Während für Marathon und Supermarathon noch bis zum Lauftag nachgemeldet werden kann, ist die Nennliste für den 21,2 Kilometer langen Halbmarathon von Oberhof in den gemeinsamen Zielort Schmiedefeld bereits seit einigen Wochen geschlossen. In die Meldeliste haben sich gut 8100 Starter eingetragen. "Wir gehen mit unseren langjährigen Erfahrungen davon aus, dass am Lauftag rund 7500 Läufer an den Start gehen werden", sagte Gesamtleiter Marcus Clauder.

Für den Supermarathon über 73,4 Kilometer von Eisenach nach Schmiedefeld lagen am Samstag 1909 Nennungen vor. In die Startliste des in Neuhaus beginnenden 42,2 Kilometer langen Marathons hatten sich zum gleichen Zeitpunkt 2887 Läuferinnen und Läufer eingetragen. Im vergangenen Jahr gingen bei der 46. Auflage der Traditionsveranstaltung auf dem Thüringer Höhenweg 15 871 Starter auf die sieben verschiedenen Lauf-, Wander- und Walking-Strecken.