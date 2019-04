Leipzig

Gegen rechts: 180 Kilometer Fahrraddemonstration

13.04.2019, 14:24 Uhr | dpa

Gegen rechtsextreme Aktivitäten in Sachsen sind am Samstag rund 40 Radsportler kräftig in die Pedale getreten. Mit der fast 180 Kilometer-Tour von Leipzig nach Chemnitz und zurück demonstrierten sie gegen Nazipropaganda, rassistische und antisemitische Hetze sowie jede Form menschenverachtender und sexistischer Politik.

"Wir sind bei minus einem Grad und Schneeregen am Morgen gestartet, jetzt ist es trocken und kalt", sagte ein Sprecher der Organisatoren, der Radsportgruppe Roter Stern Leipzig, auf dem Hinweg bei einem Zwischenstopp in Rochlitz. Angekündigt hatten sich mehr Teilnehmer. "Es gab Absagen wegen des Wetters, einigen war es zu gefährlich mit dem Rad."

Die Gruppe passiert Orte wie Wurzen, Grimma, Colditz, Burgstädt und Borna, die Beispiele für rechtsextreme Aktivitäten und Strukturen, aber auch Widerstand sind. Den Aufruf hatten unter anderen Rad-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Petra Rossner, der Jenaer Pfarrer Lothar König sowie Landtagsabgeordnete von Linken und Grünen unterzeichnet. Am Sonntag geht es zurück in die Messestadt.