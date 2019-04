Schwanewede

Sechs Menschen obdachlos nach Brand in Schwanewede

13.04.2019, 15:49 Uhr | dpa

Der Brand eines Doppelhauses in Schwanewede (Kreis Osterholz) hat in der Nacht zu Samstag sechs Menschen obdachlos gemacht. Nach Angaben von Kreisbrandmeister Jan Hinken wurde die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen verständigt. Vom Carport aus war das Feuer auf das Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte übergesprungen. Dank eines Großeinsatzes mit 100 Kräften aus sieben Ortsfeuerwehren sei das Feuer gelöscht worden; beide Doppelhaushälften seien aber nicht mehr bewohnbar. In der einen Hälfte habe eine vierköpfige Familie gewohnt, die andere sei von zwei Menschen bewohnt gewesen.

Wahrscheinlich sei das Feuer in einer Mülltonne ausgebrochen und habe sich dann auf zwei Autos und das Carport ausgebreitet. In derselben Nacht hatte bereits in einer anderen Straße in Schwanewede eine Mülltonne gebrannt. Dieser Brand habe ohne größeren Schaden gelöscht werden können.