Cottbus

Kaiserslautern mit glücklichem Punktgewinn in Cottbus

13.04.2019, 16:17 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat mit viel Glück noch einen Punkt bei Energie Cottbus ergattert. Jan Löhmannsröben traf für die Pfälzer am Samstag in der 89. Minute zum 1:1 (0:0). Jürgen Gjasula (80.) hatte die Gastgeber vor 7667 Zuschauern nach einem Foul von FCK-Keeper Lennart Grill an Lasse Schlüter per Elfmeter in Führung gebracht. Trotz größerer Spielanteile zeigte sich Kaiserslautern im Offensivspiel ohne Struktur und erneut völlig harmlos. Das gute Abwehrverhalten rettete letztlich das Unentschieden für die Roten Teufel, die mit 45 Punkten weiter im Tabellenmittelfeld stehen.