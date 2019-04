Utting am Ammersee

Frau zu Hause überfallen und gefesselt

13.04.2019, 17:43 Uhr | dpa

Eine Frau ist in ihrem Haus von zwei Unbekannten überfallen und gefesselt worden. Die Männer stahlen am Samstag nach Angaben der Polizei Schmuck und Edelsteine im Wert eines mindestens fünfstelligen Betrages aus dem Haus der 82-Jährigen in Utting am Ammersee (Landkreis Landsberg am Lech). Anschließend flüchteten sie mit einer dunklen Limousine. Die an Händen und Füßen gefesselte Seniorin befreite sich selbstständig und verständigte die Polizei. Sie erlitt den Angaben zufolge einen leichten Schock. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.