Frankfurt am Main

Eintracht Frankfurt will Kurs auf Champions League halten

14.04.2019, 01:48 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt will mit einem Sieg gegen den FC Augsburg den eingeschlagenen Kurs auf die Champions League halten. Nach sechs Bundesligasiegen in Serie gehen die Hessen heute als Favorit in das Duell mit dem Tabellen-15., bei dem der zu Wochenbeginn verpflichtete Neu-Trainer Martin Schmidt erstmals auf der Bank sitzt. Die Frankfurter, die am vergangenen Donnerstag mit dem 2:4 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Benfica Lissabon ihre erste Pflichtspiel-Niederlage in diesem Jahr kassiert hatten, müssen weiter auf den verletzten Sebastien Haller verzichten.