Düsseldorf

Nach Düsseldorf-Spiel: Neuer erhält Landesverdienstorden

14.04.2019, 01:54 Uhr | dpa

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer erhält am Sonntag den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Direkt nach dem Spiel mit dem Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München bei Fortuna Düsseldorf bekommt Neuer in der Staatskanzlei von Ministerpräsident Armin Laschet die Auszeichnung "für seinen vorbildlichen sozialen Einsatz". Der in Gelsenkirchen geborene Weltmeister von 2014 engagiert sich seit Jahren für soziale Projekte im Ruhrgebiet. So gründete er unter anderem vor neun Jahren seine eigene Stiftung, die "Manuel Neuer Kids Foundation" für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.