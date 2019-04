Nürnberg

Mindestens zwei Menschen bei Wohnungsbrand verletzt

14.04.2019, 10:22 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Nürnberger Wohnhaus sind am Sonntagmorgen mindestens zwei Menschen schwer verletzt worden. "Gegen 04.00 Uhr gab es einen lauten Knall, auch Scheiben gingen zu Bruch", sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen war ein Ofen in einer Wohnung des Hauses in Brand geraten. Die Feuerwehr brachte die Verletzten sowie weitere Bewohner in Sicherheit.