Hannover

Feuer in sechs Lauben: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

14.04.2019, 17:20 Uhr | dpa

Sechs Gartenlauben haben in der Nacht zum Sonntag in Hannover gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, waren Gartenkolonien in den Stadtteilen Seelhorst und List betroffen. Die Ursache für die Brände sei noch unklar, es bestehe aber Verdacht auf Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Erkenntnisse würden allerdings erst die Brandermittlungen am Montagmorgen bringen.

Die Feuerwehren waren mehr als vier Stunden mit Löscharbeiten beschäftigt. Es waren 66 Helfer und 18 Fahrzeuge im Einsatz. Fünf der Gartenlauben brannten vollständig aus, eine wurde leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 45 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.