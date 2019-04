Gau-Algesheim

Tierschützer fordern ganzjährige Schonzeit für Feldhasen

14.04.2019, 17:31 Uhr | dpa

Der Verein Wildtierschutz fordert eine ganzjährige Schonzeit für Feldhasen. Der Feldhase werde zwar bundesweit in der Roten Liste als "gefährdet" geführt, gleichwohl aber gejagt, kritisierten die Naturschützer am Sonntag. "Wir halten es für völlig unverständlich, wenn eine auf der Roten Liste als gefährdet geführte Art, die kontinuierlich im Bestand abnimmt, nach wie vor jagdbar ist", heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Die Zahl der Feldhasen nimmt nach Angaben des Vereins in Rheinland-Pfalz ab. Als Hauptursache für den Rückgang nennen die Naturschützer die Zerstörung der Lebens- und Nahrungsgrundlagen durch intensive Landwirtschaft.