Reuden/Anhalt

Plädoyers im "Reichsbürger"-Prozess erwartet

15.04.2019, 02:19 Uhr | dpa

Adrian Ursache (vorn) wird von Justizbeamten in den Saal des Landgerichts in Halle/Saale begleitet. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Am Landgericht Halle wird heute der sogenannte "Reichsbürger"-Prozess gegen den früheren Mister Germany, Adrian Ursache, fortgesetzt. Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, werden dann möglicherweise die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehalten. Es ist der 55. Verhandlungstag. Ursache ist wegen versuchten Mordes an einem Polizisten angeklagt. Dem heute 44-Jährigen werden zudem gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Wann ein Urteil gesprochen wird, ist noch unklar.

Die Sicherheitsbehörden rechnen den Angeklagten den sogenannten Reichsbürgern zu. Ursache bestreitet dies. Die Bewegung erkennt die Gesetze in Deutschland und deren Vertreter nicht an. Der Angeklagte soll im August 2016 bei der gerichtlich angeordneten Zwangsräumung seines Grundstückes in Reuden (Burgenlandkreis) auf einen SEK-Beamten geschossen haben. Die Polizei war laut Anklage angefordert worden, um Gerichtsvollzieher vor eventuellen Angriffen zu schützen.

Ursache war bei dem SEK-Einsatz angeschossen worden. Ein Polizist wurde dabei den Angaben zufolge nur aufgrund seiner Schutzkleidung nicht tödlich verletzt. In dem Prozess wurden bisher rund 30 Zeugen befragt. Im Kern ging es um die Frage, wer zuerst, wie oft und auf wen genau geschossen hat. Die Verhandlung der 1. Strafkammer hatte am 9. Oktober 2017 unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen begonnen. Diese gelten bis heute.