Urteil gegen Vater in Erfurter Missbrauchsprozess erwartet

15.04.2019, 02:23 Uhr | dpa

Ein Erfurter soll seine eigenen Töchter über Jahre sexuell missbraucht haben. Heute soll im Prozess gegen ihn am Erfurter Landgericht das Urteil gesprochen werden. Der Mann soll seine heute 29-jährige Tochter zwischen 2002 und 2003 in zwei Fällen schwer sexuell missbraucht haben. Zwischen 2014 und 2018 soll sich der Erfurter zudem mehr als 60 Mal an seiner heute 14-jährigen Tochter vergangen haben. Einer 13-jährigen Tochter von Freunden soll er ein Handy-Foto seines Penis geschickt haben. Zudem habe er das Mädchen veranlasst, ihm ein Bild von sich zu senden. Der 55-Jährige hatte einem Gerichtssprecher zufolge während der Verhandlung die Vorwürfe weitgehend eingeräumt.