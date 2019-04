Valencia

ALBA Berlin greift im Eurocup-Finale nach dem Titel

15.04.2019, 03:04 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat im dritten Finalspiel des Eurocups die Chance auf den ersten internationalen Titel seit 24 Jahren. In der Best-of-Three-Serie gegen Valencia Basket aus Spanien steht es nach zwei Spielen 1:1, die Entscheidung fällt heute (20.30 Uhr/Magenta Sport) an der Mittelmeerküste. Das erste Duell in Valencia ging für die Berliner 75:89 verloren, am Freitag hatte es einen 95:92-Heimsieg in der Hauptstadt gegeben.

Für ALBA geht es um den ersten Triumph im Eurocup, dem international zweitwichtigsten europäischen Club-Wettbewerb, und den ersten internationalen Erfolg seit dem Gewinn des Korac Cups 1995. Außerdem wäre es der größte Erfolg eines deutschen Vereins in Europa überhaupt.