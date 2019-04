Bremen

Prozess: Patient tritt Sanitäter krankenhausreif

15.04.2019, 03:42 Uhr | dpa

Vor dem Bremer Landgericht wird heute in einem Zivilprozess die Klage eines Rettungsdienstmitarbeiters und Feuerwehrbeamten verhandelt. Er wurde im April 2017 von einem Patienten so stark verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste und nach Angaben der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft bis heute nicht dienstfähig ist. Der Patient hatte sich damals nach Angaben der Feuerwehr Bremerhaven auf der Fahrt in einem Krankenwagen losgerissen und den Beamten angegriffen, geschubst und getreten. Der Sanitäter erlitt mehrere Knochenbrüche. Bei dem Prozess geht es nun um Schmerzensgeld und mögliche Schadenersatzansprüche.