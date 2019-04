Riegel am Kaiserstuhl

Spaziergänger von Auto angefahren: Fahrerflucht

15.04.2019, 06:39 Uhr | dpa

Ein 63 Jahre alter Spaziergänger ist nahe Riegel am Kaiserstuhl (Landkreis Emmendingen) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Mann war am Sonntagvormittag mit zwei Kindern und einem anderen Erwachsenen unterwegs, als er von dem Wagen gestreift wurde, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Mann am Steuer des Autos fuhr einfach weiter und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei suchte bisher vergeblich nach ihm. Der Spaziergänger stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.