Weimar

Mehr als 650 Ärzte versorgen Patienten über Ostern

15.04.2019, 11:40 Uhr | dpa

In Thüringen stehen über die Osterfeiertage 650 Ärzte für den Bereitschaftsdienst zur Verfügung. In landesweit insgesamt 28 Dienstbereichen seien für diese Zeit Sprechstunden eingerichtet, teilte die Kassenärztliche Vereinigung am Montag in Weimar mit. Zu erreichen ist der Notdienst während der österlichen Schließzeiten der Praxen über die kostenfreie Rufnummer 116 117. Bei Bedarf werden auch Hausbesuche vermittelt. Der ärztliche Notdienst ist nicht identisch mit der Notaufnahme in Kliniken oder dem Rettungsdienst, die schweren und lebensbedrohlichen Erkrankungen vorbehalten sind.