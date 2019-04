Wittenburg

Zwei Auffahrunfälle sorgen für Verkehrsbehinderungen auf A24

15.04.2019, 11:40 Uhr | dpa

Parchim/ Wittenburg (dpa/mv)- Zwei Unfälle auf der A24 haben am Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Hamburg geführt. Zwischen Suckow und Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) fuhr in den frühen Morgenstunden ein vermutlich übermüdeter Fahrer mit seinem Auto auf einen vor im fahrenden Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer blieben unverletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die rechte Fahrspur bis in den Vormittag gesperrt.

Zwei Stunden später kam es bei Wittenburg erneut zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Auch hier blieben beide Fahrer unverletzt. Die linke Fahrspur war anderthalb Stunden lang gesperrt.