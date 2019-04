Magdeburg

Jeder dritte Handwerksbetrieb kann Stellen nicht besetzen

15.04.2019, 13:41 Uhr | dpa

Jeder dritte Handwerksbetrieb in Sachsen-Anhalt hat einer Umfrage zufolge im vergangenen Jahr erfolglos nach Fachkräften gesucht. Das geht aus einer bundesweiten Erhebung hervor, die von der Handwerkskammer Magdeburg am Montag vorgestellt wurde. Jeder vierte Handwerksbetrieb im Land konnte demnach nur nach langer Suche und mit viel Aufwand neues Personal finden. Das Handwerk leidet in Sachsen-Anhalt unter der sinkenden Zahl an potenziellen Fachkräften. Gleichzeitig brauchen viele Betriebe wegen der guten Konjunktur mehr Personal.

Das zeigt sich auch im Vergleich zu anderen Regionen: Bundesweit blieb die Suche in 22 Prozent der Fälle und damit deutlich seltener erfolglos. Bei 16 Prozent war laut Umfrage ein hoher Aufwand nötig.