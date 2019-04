Künstler aus Sachsen nehmen AfD aufs Korn

15.04.2019, 15:31 Uhr | dpa

Sächsische Künstler mahnen mit Musik zu einer bewussten Entscheidung bei den Kommunal- und Landtagswahlen im Mai und September. Unter dem Motto "Künstler mit Herz" produzieren sie nach eigenen Angaben vom Montag einen "NoAfD-Song", nach dem Vorbild einer Aktion zu den bayerischen Landtagswahlen 2018.

Mit dabei sind die Banda Internationale, die Sänger Gunther Emmerlich und Kati Grasse sowie die Schauspieler Claudia Schmutzler ("Go Trabi Go") und Tom Quaas ("Tatort"). Das Musikvideo soll am 12. Mai veröffentlicht werden, das Wahlprogramm der AfD erklären und dazu aufrufen, "seinen Verstand bei der Wahl zu benutzen".

Der Preis für ein Kreuz aus Enttäuschung über die Politik in Deutschland sei "ziemlich hoch", sagte Projekt-Mitinitiator Jan Kossick. Er forderte zum genaueren Hinsehen ins AfD-Wahlprogramm auf.