Bernburg (Saale)

Seniorin läuft auf Straße und wird von Auto erfasst

15.04.2019, 15:37 Uhr | dpa

Eine 80 Jahre alte Frau ist am Montag bei einem Unfall in Bernburg (Salzlandkreis) schwer verletzt worden. Zeugen zufolge soll die Seniorin ohne nach rechts und links zu schauen plötzlich auf die Straße gelaufen sein, wo sie vom Auto eines 84-Jährigen erfasst wurde. Die Fußgängerin kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zur Schwere ihrer Verletzungen waren zunächst keine weiteren Angaben möglich.