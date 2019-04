Hamburg

Drogen und Macheten in Wohnungen entdeckt: Festnahme

15.04.2019, 15:53 Uhr | dpa

Ein 26-jähriger mutmaßlicher Drogendealer ist nach einer Wohnungsdurchsuchung in Hamburg-Dulsberg festgenommen worden. In seiner Wohnung wurde neben Drogen eine Machete gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen durchsuchten Beamte Wohnungen in Hamburg-Wandsbek sowie in Hamburg-Winterhude, die der Verdächtige häufig besuchte. Hier stellten sie neben 840 Gramm Marihuana und 550 Gramm Haschisch diverse Waffen, darunter Macheten, Äxte und eine geladene Schreckschusswaffe sicher. Die weiteren Ermittlungen hat die Fachdienststelle zur Bekämpfung des Frontdeals (LKA 68) übernommen. Gegen den Verdächtigen wurde ein Haftbefehl erlassen.