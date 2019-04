München

Polizeigewerkschaft: Schleierfahndung statt Grenzkontrolle

15.04.2019, 18:57 Uhr | dpa

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) möchte die stationären Kontrollen an der österreichischen Grenze beenden. Der Erfolg der Schleierfahnder mit ihren mobilen Kontrollen machten die Kontrollen am Schlagbaum entbehrlich, sagte der Landesvorsitzende Rainer Nachtigall am Montag. Seit Dezember 2016 seien an drei Grenzübergängen ständig Einsatzzüge der Bereitschaftspolizei im Schichtdienst im Einsatz. Jede Woche fehlten 600 Beamte für andere Aufgaben. Professionellen Straftätern seien die Kontrollen aber eh bekannt. Die Polizeigewerkschaft sei deshalb für eine Stärkung der Schleierfahndung im Grenzgebiet und auf Durchgangsstraßen.