München

München empfängt Augsburg zu entscheidendem Match

16.04.2019, 01:55 Uhr | dpa

Der EHC Red Bull München und die Augsburger Panther spielen heute um den Finaleinzug in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Im siebten und letzten Spiel des Halbfinals will Titelverteidiger München in eigener Halle den K.o. vermeiden und in die von Experten erwartete Endspielserie gegen Vorrundensieger Adler Mannheim einziehen. Die Münchner peilen ihren vierten Meistererfolg in Serie an, treffen im Duell mit den Augsburger aber auf einen ebenbürtigen Gegner. Zwei der bisherigen sechs Begegnungen gingen in je drei Verlängerungen, weshalb das Aufeinandertreffen als das längste in die Playoff-Historie in der DEL eingehen wird.