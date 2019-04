Esslingen am Neckar

Denkmalamt zeigt wertvollen Fund: 9200 Silbermünzen

16.04.2019, 02:43 Uhr | dpa

Rund 9200 Silbermünzen aus dem Mittelalter werden am heute Vormittag im Landesdenkmalamt in Esslingen präsentiert. Der Münzschatz gehört zu den größten bisher bekanntgewordenen aus der Zeit des Spätmittelalters in Baden-Württemberg. Zwei Schatzsucher aus dem Ostalbkreis, die auf der Suche nach militärischen Überbleibseln waren, hatten die Münzen 2017 zufällig auf der Gemarkung der Stadt Ellwangen gefunden.

Beide hatten den Fund zunächst untereinander aufgeteilt, einer meldete ihn Monate später doch noch den Behörden. Für das Landesdenkmalamt in Esslingen hat der archäologische Fund besondere wissenschaftliche Bedeutung. Nach dem Denkmalschutzgesetz des Landes gehen solche Funde mit der Entdeckung in Landeseigentum über.