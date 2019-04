Paris

Reker spricht Pariser Bürgern Mitgefühl aus

16.04.2019, 05:50 Uhr | dpa

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat den Bürgern von Paris angesichts eines verheerenden Feuers in der Kathedrale Notre-Dame ihr Mitgefühl ausgesprochen. "Ich hoffe inständig, dass es den Feuerwehrkräften gelingt, das Schlimmste zu verhindern. Mein Mitgefühl gilt ganz Paris", erklärte Reker am Montagabend.

In der weltberühmten Kathedrale war am Abend ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Der kleine Spitzturm in der Mitte des Dachs brach zusammen. Aus den beiden großen Türmen der Kathedrale drang schwarzer Rauch. Die Pariser Feuerwehr war am späten Abend zuversichtlich, eine völlige Zerstörung der Kirche abwenden zu können. "Man kann annehmen, dass die Struktur von Notre-Dame gerettet und in ihrer Gesamtheit bewahrt ist", sagte Feuerwehrchef Jean-Claude Gallet dem Sender BFMTV und anderen Medien.