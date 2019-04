Pößneck

Lagerhalle mit Industriemüll in Pößneck brennt aus

16.04.2019, 06:25 Uhr | dpa

Eine Lagerhalle mit Industriemüll ist im Saale-Orla-Kreis abgebrannt. Die Feuerwehr wurde über die Brandmeldeanlage informiert, wie die Landeseinsatzzentrale in Thüringen am Dienstagmorgen mitteilte. Der gelagerte Holz- und Plastikmüll fing am Montagabend aus noch ungeklärten Umständen an zu brennen. Das Feuer verbreitete sich schnell in der 900 Quadratmeter großen Halle. Die Feuerwehr musste zum Löschen die Tore aufbrechen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach Angaben der Polizei schätzt der Betreiber der Müllumladestation in Pößneck den Sachschaden auf etwa 600 000 Euro. Die Löscharbeiten sollten voraussichtlich noch bis zum Dienstagvormittag dauern.