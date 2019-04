Celle

Millionenschaden nach Brand in Schule

16.04.2019, 07:49 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Schule in Klein Hehlen bei Celle ist ein Schaden von rund dreieinhalb Millionen Euro entstanden. Das Feuer sei am Dach des Gebäudes ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Das Obergeschoss und das Dach brannten komplett ab. Wegen der Osterferien hielten sich weder Lehrer noch Schüler in dem Gebäude auf. Die Polizei ermittelt nun, ob Schweißarbeiten am Dach den Brand am Montag ausgelöst haben könnten.